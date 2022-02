O presidente russo Vladimir Putin trabalha nesta segunda-feira na resposta econômica às grandes sanções contra a Rússia pela invasão da Ucrânia, afirmou o Kremlin.



"O presidente está no Kremlin, ocupado com a economia", explicou seu porta-voz, Dmitri Peskov, durante o encontro diário com a imprensa.



"As sanções são duras, são um problema (...) mas a Rússia tem todo o potencial necessário para compensar os danos", acrescentou.