Milhares de australianos abandonam suas casas após inundações

Dezenas de milhares de australianos receberam ordens para deixar suas casas após as chuvas torrenciais que provocaram inundações recordes e levaram muitos a procurar abrigos nos tetos de suas residências.



Oito pessoas morreram e a agência nacional de meteorologia alertou na segunda-feira sobre mais chuvas que podem causar novas inundações em grande parte da área costeira central.



Na cidade rural de Lismore, Danika Hardiman descobriu nesta segunda-feira ao acordar que as águas barrentas atingiram a varanda de seu apartamento, no segundo andar.



Ela e seu companheiro conseguiram subir ao teto do prédio, onde pessoas de caiaque os ajudaram a entrar em um barco de resgate improvisado.



"Fomos resgatados por duas pessoas em um bote", disse Hardiman à AFP, que classificou a situação de Lismore como "horrível".



Os serviços de emergência ficaram sobrecarregados com pedidos de ajuda, o que levou alguns moradores, incluindo o prefeito de Lismore, Steve King, a pedir ajuda nas mídias sociais.



"Se alguém tem um bote e consegue chegar à rua Engine, uma mulher grávida está sentada no teto de sua casa. AJUDE por favor", publicou o prefeito no Facebook.



Quase mil escolas de Queensland permanecem fechadas devido às inundações.