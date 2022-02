Fifa pune a seleção russa

País poderá disputar eliminatórias, mas com outro nome, sem bandeira e sem hino (foto: Kirill Kudrytsebv/AFP - 12/10/15)





A Federação Internacional de Futebol (Fifa) impôs ontem à seleção russa que dispute seus jogos em que tem mando de campo fora de seu território, em consequência da invasão da Ucrânia pelo exército russo. A entidade máxima do futebol mundial também proibiu a execução do hino e a bandeira em todas as suas competições, além de se reservar o direito “a sanções adicionais, incluindo uma possível exclusão das competições”, medida reivindicada horas antes pela Federação Francesa de Futebol (FFF).





Já a Federação Inglesa de Futebol (FA) não permitirá que nenhuma de suas seleções em qualquer nível enfrente a Rússia, em resposta à invasão da Ucrânia pelo exército russo, anunciou a FA ontem. A FA justificou esta medida "em solidariedade à Ucrânia e para condenar sem reservas as atrocidades cometidas pelos dirigentes russos", segundo um comunicado. As medidas são semelhantes ao pedido que o Comitê Olímpico Internacional (COI) fez a federações nacionais.





Em comunicado, a Fifa afirma que “gostaria de reiterar sua condenação ao uso da força pela Rússia na invasão da Ucrânia. A violência nunca é uma solução e a Fifa expressa sua mais profunda solidariedade a todas as pessoas afetadas pelo que está acontecendo na Ucrânia”. “Em relação às próximas eliminatórias da Copa do Mundo da Fifa 2022, a Fifa tomou nota das posições expressas nas mídias sociais pela Federação Polonesa de Futebol, a Associação de Futebol da República Tcheca e a Federação Sueca de Futebol e já dialogou com todos os essas associações de futebol. A Fifa permanecerá em contato próximo para buscar soluções adequadas e aceitáveis em conjunto.”





O presidente da Federação Polonesa de Futebol criticou as medidas anunciadas pela Fifa e disse considerá-las “totalmente inaceitáveis”. “Não estamos interessados em participar desse jogo de aparências. Nossa postura permanece a mesma: a Seleção Polonesa NÃO JOGARÁ com a Rússia”, escreveu no Twitter.





Jogadores





Mesmo entre os atletas da seleção russa há críticas. O atacante Fedor Smolov, do Dínamo de Moscou, manifestou-se contra a invasão da Ucrânia pelas tropas da Rússia, no dia da ofensiva russa. Jogador da seleção russa na Copa do Mundo-2018, ele é o primeiro atleta de expressão do país a externar uma posição crítica o ataque. Em suas redes sociais, Smolov postou uma imagem toda preta, com o texto “Não à guerra”, em russo, acompanhado de um coração partido e uma bandeira da Ucrânia.