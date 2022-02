A Ucrânia quer "tentar" negociar com a Rússia, ainda que sem muita convicção de que as negociações marcadas para este domingo (27) possam pôr fim à invasão russa, disse o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.



"Digo as coisas claramente, como sempre: não acho que vá dar resultado", mas "temos que tentar", disse Zelenskiy em um vídeo, antes das conversas agendadas entre Rússia e Ucrânia na fronteira com Belarus.