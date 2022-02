SpaceX, de Elon Musk, ativa serviço de Internet Starlink na Ucrânia

Elon Musk anunciou, no sábado (27), que seu grupo SpaceX ativou o serviço de Internet via satélite Starlink na Ucrânia e que a empresa está enviando equipamentos para o país, em resposta a um telefonema do governo ucraniano.



"O serviço Starlink está em funcionamento. Outros terminais estão a caminho", declarou o presidente da Tesla e do grupo de astronáutica SpaceX, em sua conta no Twitter.



Dez horas antes, o vice-primeiro-ministro ucraniano, Mykhailo Fedorov, havia desafiado o bilionário na mesma rede social, pedindo-lhe que fornecesse à Ucrânia estações Starlink.



"Enquanto vocês estão tentando colonizar Marte, a Rússia está tentando ocupar a Ucrânia! Enquanto seus foguetes pousam com sucesso no espaço, mísseis russos atacarão civis ucranianos! Pedimos a vocês que forneçam à Ucrânia estações Starlink", tuitou Fedorov, que também é responsável pelo setor digital no governo ucraniano, no sábado à noite.



Ele também pediu a Elon Musk que incentive os "russos sãos" a se oporem a Putin.



Na sexta-feira, a SpaceX lançou uma segunda remessa de cerca de 50 satélites Starlink para oferecer conectividade à Internet a clientes do mundo todo. No sábado, não estava clara a capacidade dos usuários ucranianos de receber o serviço em seu território.



