O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, informou neste domingo que conversou com seu colega bielorrusso Alexander Lukashenko, um aliado de Moscou e cujo território do país é usado como base de retaguarda pela Rússia.



"Falei com Alexander Lukashenko", disse Zelensky no Facebook sem mais detalhes, enquanto a Rússia insiste em realizar possíveis negociações neste país.