Sobe para seis número de mortos por inundações na Austrália

As inundações no leste da Austrália fizeram uma nova vítima fatal na madrugada deste domingo (27), elevando para seis o número de mortos pelas fortes chuvas dos últimos dias - informaram as autoridades locais.



A polícia do estado de Queensland disse que um homem de 34 anos morreu, depois que seu veículo submergiu na enchente, às 2h30 locais (12h30 de sábado em Brasília). O homem conseguiu se libertar do veículo e se colocar a salvo, mas não chegou à superfície. Seu corpo foi encontrado pouco depois.



Temporais castigaram o leste da Austrália durante grande parte da semana passada, causando as piores inundações em décadas. Casas e estradas foram cobertas pelas águas, que arrastaram carros.



Adrian Schrinner, prefeito da capital do estado, Brisbane, descreveu o clima como uma "bomba de chuva sobre o sudeste de Queensland".



A governadora Annastacia Palaszczuk pediu aos moradores que permaneçam em casa, enquanto a frente chuvosa avança para o sul, em direção a áreas densamente povoadas. Segundo ela, mais de 1.400 casas em Brisbane estão em risco pelas inundações.



O serviço meteorológico da Austrália emitiu alertas de inundação para grandes partes de Queensland e para a área norte de Nova Gales do Sul, com mais de 300 milímetros de chuva registradas desde sábado em algumas áreas.



A polícia continua a busca um homem de 70 anos que caiu no rio Brisbane na sexta-feira (25).