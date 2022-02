Mundo está 'em uma nova era', diz chanceler alemão

O mundo entrou em "uma nova era" após a invasão russa da Ucrânia - declarou o chanceler alemão, Olaf Scholz, neste domingo (27), durante uma reunião extraordinária no Bundestag, a Câmara Baixa do Parlamento alemão.



"Com a invasão da Ucrânia, entramos em uma nova era", afirmou ele.



Na Ucrânia, "as pessoas não defendem apenas sua pátria. Lutam pela liberdade e por sua democracia. Por valores que compartilhamos com eles", acrescentou.



No mesmo discurso, Scholz disse que os ocidentais poderão impor "novas sanções" contra a Rússia e anunciou que aumentará os gastos militares da Alemanha para "mais de 2%" de seu Produto Interno Bruto (PIB) por ano.



"A partir de agora, ano após ano, vamos investir mais de 2% do nosso Produto Interno Bruto em nossa defesa", afirmou o chanceler alemão.