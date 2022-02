Finlândia, Dinamarca e Bélgica fecharão espaço aéreo a aviões russos

Finlândia, Dinamarca e Bélgica anunciaram neste domingo (27) que vão fechar seu espaço aéreo para aviões russos em resposta à invasão da Ucrânia, seguindo os passos de muitos países europeus.



Com mais de 1.300 quilômetros de fronteira com a Rússia, a Finlândia "se prepara para fechar o espaço aéreo ao tráfego aéreo russo", declarou o ministro dos Transportes, Timo Harraka, em um tuíte publicado na madrugada deste domingo.



O ministro não especificou quando a medida entrará em vigor.



No Twitter, o ministro dinamarquês das Relações Exteriores, Jeppe Kofod, informou que seu país também "fechará seu espaço aéreo para aviões russos".



"Na reunião de hoje dos ministros das Relações Exteriores da UE, pressionaremos por uma proibição em toda UE", disse Kofod.



A Bélgica fará o mesmo, anunciou hoje seu primeiro-ministro, Alexander De Croo.



"A Bélgica decidiu fechar seu espaço aéreo para todas as companhias aéreas russas. Os céus europeus são céus abertos. Estão abertos para aqueles que conectam pessoas, não para aqueles que buscam agredir brutalmente", disse De Croo no Twitter.



Com medidas similares adotadas por países como Estônia, Polônia, República Checa, Bulgária e Alemanha, forma-se uma ampla zona vetada ao tráfego aéreo russo na Europa, o que implica enormes desvios para os aviões.



Moscou está respondendo, proibindo os voos para esses países.



A empresa nacional finlandesa, a Finnair, é especializada em voos entre a Europa e a Ásia que devem sobrevoar a Rússia. Hoje, porém, o tráfego está muito reduzido, devido à pandemia da covid-19 e às restrições de ingresso na Ásia.