A Rússia fechou neste domingo seu espaço aéreo para voos de empresas da Letônia, Lituânia, Estônia e Eslovênia, em retaliação às medidas punitivas que as mesmas tomaram após a invasão à Ucrânia.



"As companhias aéreas desses Estados registradas neles estão sujeitas a restrições de voos para destinos no território da Federação Russa", informou a agência de transporte aéreo Rosaviation, acrescentando que as restrições incluem voos de trânsito e o uso do espaço aéreo russo.



