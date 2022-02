Palácio de Buckingham cancela recepção diplomática da rainha

O Palácio de Buckingham cancelou neste sábado uma recepção diplomática marcada para a próxima quarta-feira com a presença da rainha Elizabeth II (que testou positivo para covid-19 na semana passada), por motivos que poderiam ter relação com a guerra na Ucrânia.



"A rainha aceitou o conselho da ministra de Relações Exteriores de adiar a recepção diplomática em Windsor de quarta-feira, 2 de março", disse o palácio em um comunicado à imprensa.



A soberana, 95 anos, cancelou vários compromissos nesta semana devido a sintomas leves de covid.



Autoridades não detalharam o motivo da decisão anunciada hoje, embora uma fonte diplomática britânica tenha citado como principal razão a invasão russa à Ucrânia. Os serviços diplomáticos estão à frente da resposta britânica a esse conflito.



A chanceler Liz Truss deixará o país "em breve" para realizar "uma rodada de diplomacia itinerante pela Europa e pelos Estados Unidos".



O Palácio de Buckingham anunciou recentemente a retomada das atividades públicas da rainha, incluindo a sua participação em uma cerimônia em 29 de março na Abadia de Westminster em memória de seu marido, o príncipe Philip, que morreu no ano passado. Além disso, estão programados quatro dias festivos em junho para celebrar o 'Jubileu de Platina' da monarca, por seus 70 anos no trono britânico.