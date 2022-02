Guterres diz à Ucrânia que ONU está determinada a 'reforçar ajuda humanitária'

O secretário-geral da ONU, António Guterres, conversou por telefone neste sábado (26) com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, para expressar a "determinação" da organização "em reforçar a ajuda humanitária ao povo ucraniano", segundo um comunicado da ONU.



Guterres "informou ao presidente que as Nações Unidas farão um apelo na terça-feira para financiar as operações humanitárias (da organização) na Ucrânia", afirma o texto.



Na sexta-feira, a ONU pediu "acesso seguro e desimpedido" para a ajuda humanitária na Ucrânia, invadida pelo exército russo. A organização estima que haverá mais de 1,8 milhão de pessoas deslocadas em um futuro próximo devido à guerra.



A ONU também pediu que "as 7,5 milhões de crianças na Ucrânia sejam protegidas das consequências do conflito" e que todas as partes se abstenham de atacar infraestruturas civis, especialmente aquelas que têm impacto nas crianças, como escolas, instalações médicas e sistemas de água e saneamento.



Antes do início da guerra na madrugada de quinta-feira, a ONU, com quase 2.000 funcionários na Ucrânia, estava ajudando cerca de três milhões de pessoas, a maioria no leste do país.