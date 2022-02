Morre aos 88 anos o artista argentino Antonio Seguí

O artista argentino Antonio Seguí, que vivia na França desde 1963, morreu neste sábado (26) em Buenos Aires, aos 88 anos, após complicações em uma operação no quadril, informou o jornal La Nación, citando pessoas próximas à família.



"Me despeço de Antonio Seguí com o mesmo carinho e afeto que, tanto em Paris quanto Buenos Aires, sempre tivemos. Pintor e colega de minha geração, cujo trabalho sempre mereceu meu respeito e consideração", tuitou o pintor Luis Felipe Noé, entre inúmeros artistas, museus e referências da cultura que manifestaram suas condolências.



Criador de míticos homenzinhos de chapéu que povoam sua obra satírica, Seguí foi autor de uma prolífica obra figurativa de pinturas, estampas, litografias e gravuras que ilustram uma visão irônica da sociedade, impregnada de nostalgia e poesia.