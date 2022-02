Romênia, um refúgio para ucranianos e um posto avançado da Otan no leste

"Meu marido nos acompanhou até a fronteira antes de retornar a Kiev para lutar", explica uma jovem ucraniana ao chegar à Romênia, país que pertencia à órbita soviética e agora está na linha de frente diante de um possível avanço russo.



Desde que o presidente russo, Vladimir Putin, lançou a ofensiva contra a Ucrânia na quinta-feira, mais de 25 mil refugiados foram registrados pela polícia de fronteira.



Acompanhada de seus três filhos, Olga, que não deu seu sobrenome, atravessou o Danúbio para chegar ao pequeno porto de Isaccea. Esta profissional de marketing de 36 anos passará alguns dias lá antes de viajar para a Bulgária.



"Nunca vamos voltar para a Ucrânia", afirma Andrey, um advogado de 40 anos. Já em 2014, ele havia fugido da região separatista de Donbass para se refugiar em Odessa, até ser forçado a abandonar sua casa mais uma vez, com sua esposa e três filhos, conta à AFP.



A Romênia, que compartilha uma fronteira de 650 km com a Ucrânia, é considerada por enquanto preservada por sua condição de membro da União Europeia e da Otan.



Mas há meses, diante das crescentes tensões com Moscou, este antigo satélite da União Soviética vem exigindo um reforço do flanco oriental da Aliança Atlântica.



Seus apelos foram ouvidos e os Estados Unidos enviaram em janeiro um blindado Stryker e mil soldados para uma base localizada perto do Mar Negro, além dos 900 já destacados na Romênia.



Em fevereiro, seis aviões Eurofighter Typhoon da Força Aérea alemã se juntaram a quatro aviões da Polícia Aérea italiana.



E o presidente francês Emmanuel Macron anunciou em Bruxelas na sexta-feira que seu país iria acelerar o envio de cerca de 500 militares no âmbito da Otan.



A situação se complicou ainda mais após a apreensão por Moscou da Ilha das Serpentes na quinta-feira, uma rocha no Mar Negro que fica a 45 km da costa romena. Desabitada, mas estrategicamente importante, ela foi objeto de uma disputa entre Bucareste e Kiev antes de ser atribuída à Ucrânia pelo Tribunal Internacional de Justiça de Haia em 2009.



"Teremos que nos acostumar a viver com os russos em nossas fronteiras (...), mas se tratam de fronteiras da Otan", ressaltou o ministro romeno da Defesa, Vasile Dîncu.



Além disso, a presença de russos perto das águas territoriais romenas pode desencorajar as empresas que têm concessões e planejam explorar os depósitos de gás descobertos lá, apontam os especialistas.



"Os objetivos do Kremlin não se limitam à Ucrânia", alertou o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg. "Putin exigiu a retirada das forças da Aliança dos territórios de todos os países que aderiram desde 1997", lembrou.



STRYKER