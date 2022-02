Suécia e Finlândia reiteram seu direito de aderir à Otan

A Finlândia e a Suécia reafirmaram neste sábado (26) seu direito de ingressar na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) se assim desejarem, apesar de novas advertências da Rússia em meio à invasão da Ucrânia.



Na sexta-feira, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia alertou que uma adesão finlandesa ou sueca à Otan - que segundo os dois países nórdicos não está na agenda - "teria sérias repercussões militares e políticas".



Uma declaração nesse sentido da porta-voz do ministério, Maria Zakharova, circulou amplamente nas redes sociais e foi interpretada como uma ameaça de ataque militar em caso de adesão.



"Já ouvimos isso no passado", comentou o ministro das Relações Exteriores da Finlândia, Pekka Haavisto, na televisão pública Yle neste sábado.



Apesar da invasão russa da Ucrânia, tanto Helsinque quanto Estocolmo descartaram desde quinta-feira a ideia de um pedido expresso de adesão à aliança militar ocidental.



Mas desde o início da escalada da crise ucraniana, pediram garantias de que a porta permaneceria aberta. Os dois países não são oficialmente alinhados, embora sejam parceiros da Otan desde meados da década de 1990.



"Quero ser muito clara. É a Suécia que, sozinha e de forma independente, decide sua linha de segurança", declarou a primeira-ministra sueca, Magdalena Andersson, em coletiva de imprensa na sexta-feira.



Mesmo antes da invasão, a crise ucraniana havia reaberto o debate sobre a Otan na Suécia e na Finlândia, onde a esquerda é tradicionalmente muito contra e a direita mais a favor.