A Alemanha autorizou a entrega de 400 lança-foguetes antitanque à Ucrânia, rompendo com sua política tradicional de não exportar armas letais para zonas de conflito, informou uma fonte do governo à AFP neste sábado (26).



"Levando em conta o ataque russo contra a Ucrânia, o governo está pronto para enviar com urgência o material necessário para a defesa da Ucrânia", disse a fonte.