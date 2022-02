Romênia repatria pessoal diplomático de Kiev e fecha espaço aéreo para empresas russas

A Romênia fechou seu espaço aéreo para as companhias aéreas russas e repatriou sua equipe diplomática de Kiev neste sábado (16).



"O espaço aéreo romeno foi fechado para todos os voos regulares, com ou sem pouso em aeroportos nacionais, para todos os operadores registrados na Federação Russa", informou o órgão responsável pela Aviação civil.



A medida entrou em vigor às 10h (horário de Brasília) e não se aplica aos voos humanitários e de emergência.



Vários países, entre eles Polônia, República Checa, Bulgária e Estônia, também fecharam seu espaço aéreo para operadores russos.



Moscou reagiu no sábado e proibiu a circulação por seu espaço aéreo a qualquer aeronave ligada a Varsóvia, Praga e Sofia.



O Ministério romeno das Relações Exteriores anunciou ainda que repatriou seu pessoal diplomático, composto por cerca de 15 membros, e suspendeu a atividade da embaixada em Kiev.



"Esta decisão é consequência da escalada da situação de segurança na Ucrânia e, em particular, em Kiev", justificou o governo romeno.