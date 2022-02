'Vocês não merecem uma guerra inútil', diz Blinken aos russos

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, dirigiu-se ao povo russo neste sábado (26), no Twitter, para dizer que não "merece" uma guerra contra seus "vizinhos" ucranianos e garantir que ninguém está tentando pôr sua segurança em risco.



Transmitida em um vídeo com a insígnia do Departamento de Estado, lê-se um texto sobre um fundo cinza e branco em russo e em inglês.



"Ao povo russo: vocês merecem viver com segurança e dignidade, como todo mundo, em toda parte", diz a nota de Blinken, divulgada no terceiro dia da invasão da Ucrânia, ordenada pelo presidente russo, Vladimir Putin.



"Ninguém tenta colocar isso em perigo. Vocês não merecem uma guerra inútil com seus vizinhos, amigos e familiares na Ucrânia", acrescenta.



"O povo ucraniano merece viver em paz, como vocês", concluiu.



O porta-voz deste Departamento, Ned Price, também divulgou o vídeo, acrescentando: "Uma mensagem ao povo russo: não responsabilizamos vocês pelas ações do seu governo".