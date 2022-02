Fitch e S&P reduzem classificação da Ucrânia, Moody's alerta Rússia e Ucrânia

As agências de avaliação de risco financeiro S&P; Ratings e Fitch rebaixaram a nota da dívida pública da Ucrânia, após sua invasão por parte da Rússia, enquanto a Moody's alertou os dois países sobre a possibilidade de diminuir sua classificação, ao perceber riscos de inadimplência.



A S&P; Ratings baixou neste sábado (26) a classificação da dívida da Ucrânia de B para B-, com perspectiva negativa, o que significa que a agência pode rebaixá-la ainda mais no futuro.



A invasão russa impõe "riscos negativos significativos" para as perspectivas econômicas da Ucrânia, "colocando em risco o serviço da dívida" subscrito pelos operadores econômicos, disse a S&P; em comunicado.



"A Ucrânia agora enfrenta possíveis interrupções em alguns setores econômicos importantes, como suas grandes exportações agrícolas e sua rede de gasodutos", acrescentou.



Na sexta-feira (25), a agência classificadora Fitch reduziu o "rating" da dívida da Ucrânia de "B" para "CCC", alegando que a invasão russa está causando um "severo choque negativo".



"A invasão militar da Rússia resultou em maiores riscos para as finanças públicas e externas da Ucrânia, para a estabilidade macrofinanceira e para a estabilidade política", alegou a Fitch.



Ao justificar sua decisão, a Fitch indicou que "existe uma alta incerteza sobre o alcance dos objetivos finais da Rússia, a duração, a amplitude e a intensidade do conflito e suas consequências".



Também destacou a "liquidez externa bastante baixa" da Ucrânia, relacionada à sua dívida de US$ 4,3 bilhões, observando que "as saídas de capital esperadas enfraquecerão ainda mais sua posição de financiamento externo".



"Espera-se que o choque na confiança interna tenha um impacto severo na atividade econômica e na moeda, alimentando a pressão inflacionária e a volatilidade macroeconômica", disse a Fitch, acrescentando que "as finanças públicas podem ser impactadas por gastos militares maiores". Além disso, "a capacidade de financiar a dívida será severamente limitada".



A classificadora de risco Moody's Investors Service alertou, por sua vez, que poderá rebaixar as notas das dívidas tanto da Ucrânia quanto da Rússia, devido à guerra.



Na quinta-feira (24), a Rússia lançou uma invasão em larga escala da Ucrânia que já matou dezenas de pessoas e tem gerado o temor de uma nova Guerra Fria na Europa.



"Esses eventos representam mais uma elevação significativa dos riscos geopolíticos do que a Moody's havia destacado anteriormente, e que está sendo acompanhado por sanções adicionais e mais severas contra a Rússia, potencialmente incluindo aquelas que podem afetar os pagamentos da dívida soberana", argumentou a agência.



Ontem, o Fundo Monetário Internacional (FMI) informou que Kiev solicitou um "financiamento de emergência", além de seu programa de ajuda já existente de cerca de US$ 2,2 bilhões.