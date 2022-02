Jornalista fica sem palavras ao ver apartamento da família destruído na TV

Olga Malchevska se emocionou ao ver apartamento da família destruído (foto: BBC)

A jornalista ucraniana da BBC Olga Malchevska acordou neste sábado com a notícia de que o edifício do apartamento de sua família, em Kiev, havia sido atacado.

"Ontem quando eu concordei de vir aqui no seu estúdio hoje de manhã, eu não poderia imaginar que às 3 da manhã no horário de Londres eu ficaria sabendo que minha casa foi bombardeada", diz a jornalista em entrevista ao vivo na BBC News TV.

Enquanto falava, Malchevska recebeu uma mensagem de sua mãe, de quem ela ainda não tinha tido notícias até então.

The moment my @bbcukrainian colleague @Yollika sees pictures of her family home, partially destroyed overnight in #Kyiv.



We did not know until that moment it was her actual building that had been hit.



Thankfully Olga’s family is safe. pic.twitter.com/rglna1tvEA

— Karin Giannone (@KarinBBC) February 25, 2022

"Não entra na minha cabeça que o que eu estou vendo é um lugar onde eu morava no passado", disse Malchevska emocionada, sem conseguir prosseguir com a entrevista.

Segundo informações oficiais, não houve mortes no ataque, mas 150 pessoas foram evacuadas e algumas foram hospitalizadas.

Neste sábado (26/2), tropas russas continuam pelo terceiro dia seguido ataques a diversas cidades ucranianas.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.