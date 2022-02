As forças navais francesas interceptaram, no Canal da Mancha, um navio de bandeira russa com um carregamento de automóveis com destino a São Petersburgo, após as sanções adotadas pela União Europeia contra Moscou por invadir a Ucrânia - anunciaram autoridades nesta sexta-feira (26).



O cargueiro "Baltic Leader", que partiu da cidade francesa de Rouen (norte), foi escoltado até o porto de Boulogne-sur-Mer, no Canal da Mancha, por forças francesas, informou a administração marítima à AFP.



Suspeita-se de que a embarcação pertença a uma das empresas afetadas pelas sanções europeias, acrescentou.