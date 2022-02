Aliados ocidentais estão enviando 'armas' para Ucrânia, diz Zelensky

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, disse neste sábado (26) que seus "aliados" estão enviando armas para ajudá-los a combater a invasão da Rússia e relatou uma conversa por telefone com seu homólogo francês, Emmanuel Macron.



"Um novo dia na frente diplomática começou com uma conversa com Emmanuel Macron", tuitou Zelensky.



"Armas e equipamentos dos nossos aliados estão a caminho da Ucrânia. A coalizão antiguerra está funcionando!", acrescentou.



Pouco antes, e em um vídeo divulgado no Facebook, ele pediu para não se acreditar em "muita informação falsa" na Internet, como a de que ele teria ordenado ao Exército ucraniano que se renda.



Vestido de verde-militar e de aparência cansada, mas determinada, Zelensky afirmou: "Nossa verdade é que esta é nossa terra, nosso país, nossos filhos, e vamos proteger tudo isso".



"Isso é o que eu queria dizer a vocês. Glória à Ucrânia!", exclamou.



Quando o vídeo foi postado nas redes sociais, o som de explosões e de sirenes de alerta de bombardeio era ouvido em toda capital, onde as forças ucranianas disseram ter repelido um ataque russo durante a noite.