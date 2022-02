O órgão de controle das comunicações da Rússia ordenou aos veículos da imprensa, neste sábado (26), que suprima de seu conteúdo qualquer referência a civis mortos no conflito na Ucrânia e proibiu os termos "invasão", "ofensiva", ou "declaração de guerra".



"Destacamos que apenas fontes oficiais russas dispõem de informação atualizada e confiável", afirmou a agência reguladora do setor, a Roskomnadzor, em um comunicado, no momento em que Moscou descreve a intervenção na Ucrânia como uma "operação especial" destinada a "manter a paz".