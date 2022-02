Presidente da Ucrânia diz que tropas russas tentarão tomar Kiev esta noite

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, afirmou que o exército invasor russo prepara uma ofensiva final para tomar Kiev, a capital, durante a madrugada deste sábado.



"Não podemos perder a capital. Falo com nossos defensores, homens e mulheres em todas as frentes: hoje à noite, o inimigo vai usar todas as suas forças para romper nossas defesas da maneira mais vil, dura e desumana. vão tentar um ataque", declarou Zelensky em um vídeo postado no site da presidência ucraniana.



"Hoje foi um dia difícil, mas com coragem. Lutamos pelo nosso Estado em todas as frentes, no sul, leste, norte e em muitas cidades do nosso belo país", acrescentou.



O líder ucraniano informou que conversou durante o dia com vários líderes ocidentais, incluindo Joe Biden, Emmanuel Macron e Olaf Scholz.



"Expliquei a eles a resposta que os ucranianos ainda esperam diante dessa agressão. Aceitei mais ajuda e apoio. Uma ajuda significativa para nosso Estado", resumiu.



"Nosso principal objetivo é acabar com esse massacre. As perdas do inimigo foram muito importantes", assegurou.