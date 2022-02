Duque pede que tribunal de paz investigue crimes das Farc contra 400.000 soldados

O presidente da Colômbia, Iván Duque, pediu nesta sexta-feira (25) ao tribunal de paz que investigue os supostos crimes cometidos pela ex-guerrilha das FARC contra cerca de 400 mil soldados e policiais durante o conflito armado.



O presidente pediu à Jurisdição Especial para a Paz (JEP) "a abertura de um 'caso macro' (de investigação) para todos os crimes de guerra e crimes contrários ao direito internacional humanitário que as Farc instigaram contra membros da força pública".



"Mais de 403.000 homens das forças que serviram o país foram vítimas dessa crueldade", acrescentou Duque, cercado pela liderança militar e policial em um museu das Forças Armadas ao norte de Bogotá.



A JEP investiga os piores crimes cometidos em mais de meio século de conflito armado por grupos guerrilheiros, paramilitares e agentes do Estado; e prevê penas alternativas de prisão para aqueles que confessarem seus crimes e repararem os afetados.



Desde sua criação, como parte do acordo de paz de 2016 com os guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), o tribunal abriu sete "casos macro" por sequestro, recrutamento de menores, violência política e assassinato de civis, entre outros.



Duque, que chegou ao poder em 2018 com a promessa de modificar o que foi acordado por seu antecessor, Juan Manuel Santos, entregou um livro de "estudo" e "reflexão" aos presidentes da JEP e da Comissão da Verdade - órgão extrajudicial - com depoimentos dos homens uniformizados que foram agredidos.



Em 2021, a JEP indiciou 25 militares por sua responsabilidade na execução a sangue frio de pelo menos 6.400 jovens, a maioria das classes mais baixas, que foram dados como mortos em combate.



Os magistrados de paz também acusaram altos funcionários das antigas Farc por mais de 21.000 sequestros. O tribunal espera proferir suas primeiras sentenças em meados de 2022.



Sem mencionar as Farc, o ministro da Defesa, Diego Molano, disse estar preocupado que "os holofotes (da Justiça) estejam voltados para a força pública e não para os verdadeiros perpetradores".



"Foram cometidos atos individuais que mancham a honra da farda" e "terão de ser assumidos com responsabilidade individual" porque foram "contra a dedicação e sacrifício de milhares", acrescentou o ministro.



Segundo esse ministério, os 400.000 homens uniformizados fazem parte dos 9,8 milhões de vítimas da violência na Colômbia.