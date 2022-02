Ópera Real de Londres cancela temporada do Bolshoi por invasão russa da Ucrânia

A Royal Opera House de Londres cancelou nesta sexta-feira (25) as apresentações do lendário balé russo Bolshoi programadas para o próximo verão local, devido à invasão russa da Ucrânia.



"Uma temporada de verão do Balé de Bolshoi na Royal Opera House estava em fase final de preparação", disse a instituição artística britânica em um comunicado.



"Infelizmente, nas atuais circunstâncias, a temporada não pode acontecer", acrescentou a ópera de Covent Garden, somando assim mais uma medida de pressão sobre eventos e personalidades russas nos países ocidentais.



Na Alemanha, o prefeito de Munique pediu nesta sexta-feira ao diretor da Filarmônica local, Valeri Guerguiev, considerado uma pessoa próxima do presidente russo, Vladimir Putin, que se distancie da invasão da Ucrânia para manter seu emprego.



E os organizadores do Festival Eurovisão da Canção anunciaram que nenhum representante russo poderá participar este ano do popular concurso televisivo.