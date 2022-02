O papa Francisco publicou nesta sexta-feira (25) um tweet em diversos idiomas, entre eles o russo, afirmando que "toda guerra é uma rendição vergonhosa", após a invasão da Ucrânia pela Rússia.



"Toda guerra deixa o mundo pior do que o encontrou. A guerra é um fracasso da política e da humanidade, uma rendição vergonhosa, uma derrota perante as forças do mal", diz a mensagem de Francisco, citando uma frase de sua última encíclica, "Fratelli tutti", dedicada à fraternidade.