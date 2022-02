Em manifestação contra a guerra, russa pede desculpas aos ucranianos

A russa Olga Ivanova durante protesto em Barcelona, nessa quinta-feira (24/2), segura cartaz com a frase: 'Ei, Putin! Stalin e Hitler esperam você no inferno. Eu estou com a Ucrânia' (foto: Arquivo pessoal)

Olga Ivanova é artista plástica e estuda espanhol em Barcelona. Deixou a Rússia há cinco anos, foi morar na Alemanha e hoje vive na Espanha, aos 26 anos. Deixou o país por não suportar a forma como Vladimir Putin conduz a política russa.



"Eu não poderia imaginar criar minha arte colorida em um lugar onde falar em público contra o governo resultasse em ser estuprada por um esfregão na prisão. Não senti que meus sentimentos fossem compartilhados pelo resto do país e decidi me retirar de lá. Um país que não joga limpo, abusa de seu próprio povo e de seus vizinhos".



Olga participou nessa quinta-feira (24/2) de um protesto em Barcelona contra a Olga participou nessa quinta-feira (24/2) de um protesto em Barcelona contra a invasão russa à Ucrânia e fez questão de se desculpar: "Como russa que nunca apoiou Putin e deixou o país por causa dele, quero me desculpar na frente dos ucranianos".

Confira abaixo o depoimento de Olga, enviado à publicitária Fabíola Iglesias, produtora executiva de eventos, filha de espanhóis, com dupla cidadania brasileira e espanhola:





"Como alguém nascido em 1995, eu só conhecia a vida em que Putin era um presidente que nunca mudava, com apenas algumas lembranças da minha infância antes de 2000, em nosso apartamento comunitário mal mobiliado, assistindo a uma antiga TV soviética.





Então, um dia, meus pais jogaram fora a TV e nunca mais a tivemos desde então. Acho que, de certa forma, isso me salvou de ser zumbificada pela propaganda avassaladora dos canais governamentais que a partir de 2004 se tornaram a única fonte de informação para a maioria da população. Não para meus pais, no entanto. Essas pessoas gentis e honestas, que nunca aprenderam a subornar - o principal talento da Rússia moderna –, nunca fecharam os olhos para as mudanças radicais que estavam acontecendo nos direitos e liberdades do povo russo nos anos 2000.









"O terceiro mandato da presidência significou o fim de qualquer tipo de mudança democrática de poder, significou que Putin nunca deixará o 'trono'" Olga Ivanova





Eles me criaram com o pensamento de que tenho que estudar o máximo que puder para poder sair do país e buscar uma vida melhor em outro lugar, porque não há nada para mim no lugar onde nasci. Quando criança, nunca refleti muito sobre esse sentimento e só me interessei muito por política quando comecei a estudar na universidade, em 2012 – ano em que Putin começou a cumprir seu terceiro mandato como presidente e um pequeno grupo de inteligencia (acadêmicos, cientistas e escritores ) estava chamando a atenção das pessoas dizendo que este é o sinal de uma grande tragédia que enfrentaremos no futuro.

O terceiro mandato da presidência significou o fim de qualquer tipo de mudança democrática de poder, significou que Putin nunca deixará o ‘trono’. Essas vozes não foram ouvidas porque a maioria ainda estava aproveitando o crescimento da economia russa e muito mais pessoas estavam bem com a repressão daqueles malucos, já que puderam pela primeira vez em suas vidas ir de férias para o Egito e a Turquia.





E então veio 2014. Um ano sombrio de patriotismo induzido pelos Jogos Olímpicos de Sochi, quando a Rússia abusou de todos os acordos internacionais e anexou a Crimeia – uma parte da Ucrânia. Um país que tem tantas conexões históricas e culturais com a Rússia que, quando criança, nunca diferenciava se algum dos meus amigos da escola era realmente ucraniano ou russo. Meus vizinhos, meus colegas de classe, meus professores – todos tiveram alguém na Ucrânia ou morando lá em algum momento da vida.









"A TV estatal continuou alimentando os russos com histórias falsas sobre 'crimes' ucranianos e suas más intenções em relação à população de língua russa da Ucrânia" Olga Ivanova





Tudo mudou. A TV estatal continuou alimentando os russos com histórias falsas sobre 'crimes' ucranianos e suas más intenções em relação à população de língua russa da Ucrânia. A família de um amigo na Rússia, cujo pai costumava ligar para o irmão na Ucrânia toda semana, parou de se falar porque ambos estavam assistindo à TV em seus países. E a TV espalhou tanto ódio. O ódio tornou-se uma nova ideologia nacional na Rússia junto com a militarização massiva, enormes desfiles de guerra e a sensação de que 'o mundo inteiro nos odeia porque somos bons demais'.

A euforia da Crimeia durou alguns anos. Os índices de aprovação de Putin permaneceram altos, mas foi caindo junto com a qualidade de vida, a cada ano. Pequenas empresas, jovens estudantes ambiciosos, jornalistas independentes e cientistas começaram a fugir do país porque era impossível continuar sua vida profissional na Rússia.





Eu era um deles. Eu não poderia imaginar criar minha arte colorida em um lugar onde falar em público contra o governo resultasse em ser estuprada por um esfregão na prisão. Não senti que meus sentimentos fossem compartilhados pelo resto do país e decidi me retirar daquele país. Um país que não joga limpo, abusa de seu próprio povo e de seus vizinhos.









"Putin sentiu que precisa garantir seu reinado por mais mandatos do que apenas até 2024 e, para isso, ele fingiu uma votação nacional para a mudança da Constituição, que basicamente colocou a Rússia em uma ditadura não-oficial" Olga Ivanova





Putin sentiu que precisa garantir seu reinado por mais mandatos do que apenas até 2024 e, para isso, ele fingiu uma votação nacional para a mudança da Constituição, que basicamente colocou a Rússia em uma ditadura não-oficial.



Com a pandemia apenas piorando, a vida em todo o mundo e especialmente em países como a Rússia, onde o governo não estava ajudando as pessoas que perderam a capacidade de manter seus negócios, a insatisfação com o atual sistema político começou a aumentar.Putin sentiu que precisa garantir seu reinado por mais mandatos do que apenas até 2024 e, para isso, ele fingiu uma votação nacional para a mudança da Constituição, que basicamente colocou a Rússia em uma ditadura não-oficial.

Em agosto de 2020, Putin viu sinais preocupantes do que acontece quando as pessoas estão fartas e podem arriscar tudo o que têm para expulsar seu líder que nunca muda. Putin viu a Belarus e ficou ainda mais paranóico. Ele ordenou o assassinato de um dos últimos líderes da oposição remanescentes, Alexey Navalny. Como ele sobreviveu, colocou-o na prisão pelo resto de sua vida.





Putin ajudou Lukaschenko a silenciar a oposição enquanto ajudava a silenciar o protesto no Cazaquistão. Neste momento, Putin não tem nada a oferecer para a geração que quer viver uma vida plena, ter carreira, viajar pelo mundo e ter amigos de outros países. Não há oportunidades dentro do país, a menos que você trabalhe para alguma empresa governamental.









Uma guerra com nossa nação irmã. Uma guerra que não pode ser justificada nem pelo mais louco pró-Putin.



Uma guerra que acaba com qualquer esperança da juventude russa de um futuro melhor. Uma guerra de consequências que vamos suportar até o resto de nossos dias.



Uma guerra pela qual terei vergonha de olhar nos olhos dos meus amigos ucranianos.



Uma guerra que me faz temer por minha família, pois não sei o que acontece com eles com as sanções atuais, se poderei visitá-los e apoiar de alguma forma do exterior.



"Ainda não consigo entender o que aconteceu. E como deixamos isso acontecer. Como deixamos um monstro estuprar nosso país para depois matar nossas famílias e amigos na Ucrânia" Olga Ivanova





A Rússia já foi um outsider no cenário internacional e, em vez de tentar consertar qualquer coisa, Putin decide oferecer uma guerra rápida, vitoriosa.Uma guerra com nossa nação irmã. Uma guerra que não pode ser justificada nem pelo mais louco pró-Putin.Uma guerra que acaba com qualquer esperança da juventude russa de um futuro melhor. Uma guerra de consequências que vamos suportar até o resto de nossos dias.Uma guerra pela qual terei vergonha de olhar nos olhos dos meus amigos ucranianos.Uma guerra que me faz temer por minha família, pois não sei o que acontece com eles com as sanções atuais, se poderei visitá-los e apoiar de alguma forma do exterior.

Farei 27 anos no próximo mês e planejei ir comemorar na Rússia pela primeira vez em 5 anos que moro no exterior. Ontem, quando a guerra começou, minha mãe me mandou uma mensagem: ‘Devolva suas passagens, não venha aqui’.





Todos que me conhecem me pedem para explicar como isso aconteceu. Estou tentando compartilhar alguns pensamentos, mas ainda não consigo entender o que aconteceu. E como deixamos isso acontecer. Como deixamos um monstro estuprar nosso país para depois matar nossas famílias e amigos na Ucrânia.





E o que isso significa para o mundo como um todo. Esquecemos Hitler? Estávamos muito preocupados com nossos próprios problemas para não notar um monstro crescente? Como é que Putin subornou políticos europeus durante anos para que sempre votassem nos seus interesses? Existe algum lugar seguro agora?





Acho que é uma responsabilidade compartilhada deixarmos essa tragédia acontecer. Acho que se não encontrarmos uma resposta adequada à agressão de Putin, falhamos como sociedade.





E como russa que nunca apoiou Putin e deixou o país por causa dele, quero me desculpar na frente dos ucranianos."