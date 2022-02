As forças ucranianas estariam opondo resistência e causando perdas às tropas russas em seu avanço pelo país, disse o chefe da Otan, Jens Stoltenberg, nesta sexta-feira (25).



"Ainda se trata de uma situação instável. Mas o que estamos vendo é que as forças ucranianas estão lutando com coragem e continuam tendo capacidade para causar perdas às forças invasoras russas", explicou Stoltenberg depois de uma cúpula por videoconferência dos líderes da Otan.