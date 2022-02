União Soviética: entenda o que foi e como acabou essa nação russa

Vladimir Putin governa a Rússia desde 1999 e foi ex-agente do departamento exterior e chefe dos serviços secretos soviético (foto: Mikhail Metzel / SPUTNIK / AFP)

Com o conflito entre Rússia e Ucrânia, muito se fala de União Soviética e Guerra Fria. Mas você sabe o que foram esses dois eventos?

A União Soviética ou União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) era uma nação que existiu entre 1922 e 1991 e surgiu como resultado da revolução Russa, em 1917, que transformou o país em uma nação socialista.

Com isso, a Rússia se uniu a outras repúblicas soviéticas, incluindo a Ucrânia, no começo da década de 1920 e formou a antiga União Soviética.

Depois da unificação, a União Soviética obteve um grande crescimento econômico e chegou a ser reconhecida como potência mundial e, por se tratar de um país com bases comunistas, passou ilesa pela Crise de 1929, que abalou profundamente vários países capitalistas.

Durante a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética foi fundamental para a derrota do Nazismo e lutou ao lado dos Estados Unidos, Inglaterra e França contra Itália e Alemanha de Hitler. Porém, o confronto ideológico entre URSS e EUA dividiu o mundo em dois pólos: capitalismo e socialismo.

A URSS liderou o bloco comunista durante os anos de Guerra Fria - uma guerra entre comunismo (União Soviética) e capitalismo (Estados Unidos) - entre 1947 e 1991. Durante essa época, a União Soviética fez grandes investimentos em áreas como esporte, indústria bélica e tecnologia.

Muitas invenções e objetos que usamos hoje existem devido aos investimentos da Guerra Fria. A internet, o forno micro-ondas e a corrida espacial também são resultado daquela época. A construção do Muro de Berlim, na Alemanha, foi uma forma de dividir o mundo em um lado capitalista e um lado comunista.

Apesar de ter sido uma grande potência mundial, no final da década de 1970, uma forte crise econômica atingiu a União Soviética, o que levou o país à recessão e a uma crise política. Em 1991, a URSS chegou ao fim e foi fragmentada em 15 países. No mesmo ano, ocorreu a queda do Muro de Berlim, que representa, até hoje, o fim da União Soviética.

No final, 15 diferentes repúblicas conquistaram a independência. São elas: Rússia, Ucrânia, Belarus, Estônia, Letônia, Lituânia, Armênia, Geórgia, Moldávia, Azerbaijão, Cazaquistão, Tadjiquistão, Quirguistão, Turcomenistão e Uzbequistão.

Devido à antiga rixa entre União Soviética e Estados Unidos, o governo russo não achou interessante a aproximação dos americanos com a Ucrânia e a possibilidade de fazer o país vizinho membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Este foi um dos principais motivos para a invasão russa em território ucraniano.