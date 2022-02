Putin pede a exército ucraniano para 'tomar o poder' em Kiev

O presidente russo Vladimir Putin pediu nesta sexta-feira (25) ao exército ucraniano para "tomar o poder" em Kiev e derrubar o presidente Volodimir Zelenski e seu entorno, aos quais chamou de "neonazistas e viciados em drogas".



"Tomem o poder em suas mãos. Acho que vai ser mais fácil negociar entre vocês e eu", disse Putin ao exército ucraniano em um discurso na televisão russa.



O presidente russo afirmou que não combate unidades do exército e sim formações nacionalistas que se comportam "como terroristas" usando civis "como escudos humanos", ao colocar suas armas em áreas civis.



"E querem acusar a Rússia de causar baixas entre a população civil", acrescentou.



Putin também chamou o presidente Zelensky e seus ministros de "gangue de viciados em drogas e neonazistas, que se instalou em Kiev e está tomando todo o povo ucraniano como refém".



Moscou descreve as autoridades ucranianas como "neonazistas" ou "junta" desde 2014, quando eclodiu uma guerra no leste da Ucrânia entre separatistas pró-Rússia e forças de Kiev, apesar de Zelensky ter origens judaicas.