UE se prepara para sancionar o presidente russo Putin e seu chanceler Lavrov

A União Europeia (UE) punirá "severamente" o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e seu ministro das Relações Exteriores, Serguei Lavrov, pela ofensiva na Ucrânia, disse a ministra alemã das Relações Exteriores, Annalena Baerbock.



"O mais importante é que Putin e Lavrov, responsáveis por esta situação, sejam severamente punidos pela UE", declarou Baerbock ao chegar a uma reunião de chanceleres europeus em Bruxelas.



"Vamos atingir o governo de Putin onde deveria ser atingido: não não apenas o plano econômico e financeiro, mas no centro do poder", disse.



O chefe da diplomacia da UE, Josep Borrell, fingiu surpresa quando questionado sobre as declarações de Baerbock.



"Ela disse isso? Talvez isso signifique que já foi decidido", disse Borrell, sem esconder sua satisfação.



A inclusão de Putin e Lavrov na lista de russos sancionados pela UE é parte central da agenda de uma reunião que os chanceleres europeus realizam nesta sexta-feira em Bruxelas.



Borrell disse que é "pessoalmente muito a favor" de tal inclusão e que a ideia foi discutida por líderes em uma cúpula de emergência na quinta-feira, mas nenhum consenso claro havia sido alcançado.



A medida deve ser adotada por unanimidade pela UE. "A menos que haja uma surpresa, Putin e Lavrov devem estar na lista de pessoas sancionadas", disse ele.



O ministro das Relações Exteriores de Luxemburgo, Jean Asselborn, foi mais direto. "Acho que já concordamos que Putin e Lavrov devem sofrer um congelamento de ativos" na UE, disse ele.



Simon Coveney, chefe da diplomacia da Irlanda, disse que a decisão de sancionar Putin e Lavrov aparentemente foi tomada, acrescentando que considerou a medida "absolutamente apropriada".



Fontes diplomáticas europeias confirmaram à AFP que os países da UE chegaram a um acordo para incluir os dois altos funcionários russos.



Na quinta-feira, os líderes da UE aprovaram politicamente a adoção de um enorme pacote de sanções contra a Rússia, e nesta sexta-feira os ministros vão definir se esses dois funcionários serão incluídos na lista de sancionados com o congelamento de bens ou bens.



O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, fez um apelo dramático nesta sexta-feira para endurecer as sanções europeias à Rússia.