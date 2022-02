UE chega a acordo para congelar bens de Putin e chanceler russo

Os países da União Europeia (UE) chegaram, nesta sexta-feira (25), a um acordo para impor sanções ao presidente russo, Vladimir Putin, e a seu ministro das Relações Exteriores, Serguei Lavrov, em resposta pela ofensiva russa na Ucrânia - disseram diferentes fontes diplomáticas à AFP.



Segundo essas fontes, o bloco adotaria um congelamento de bens, ou ativos, que Putin ou Lavrov possuem no espaço europeu.



A medida será adicionada ao pacote de sanções que os líderes europeus aprovaram na quinta-feira e que os chanceleres devem validar hoje.



Estas sanções se concentram nos setores de energia, finanças e transporte da Rússia e também estabelecem restrições à exportação de tecnologia e à concessão de vistos.



Dois dos diplomatas consultados disseram que as últimas ressalvas a estas sanções foram apresentadas por Alemanha e Itália, mas que o acordo foi alcançado.



As fontes acrescentaram que o acordo também permitiria incluir no pacote de sanções o veto às viagens ao espaço europeu para portadores de passaportes diplomáticos russos.



Durante o dia, o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, fez um apelo por um endurecimento das sanções europeias.



Logo depois desse pedido, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, disse no Twitter que mais sanções contra a Rússia estão sendo preparadas "com urgência".