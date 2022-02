Torre Eiffel será iluminada com as cores da bandeira da Ucrânia

A Torre Eiffel vai ser iluminada nesta sexta-feira (25) com as cores da bandeira ucraniana, seguindo os passos de outros lugares emblemáticos da Europa, para manifestar apoio a este país atacado pela Rússia.



O famoso monumento parisiense, um dos mais visitados do mundo, vai se iluminar de azul e amarelo a partir das 18h00 (14h00 de Brasília) e durante todo o fim de semana, informou a operadora Sete em comunicado.



A prefeita de Paris, a socialista Anne Hidalgo, solicitou este ato simbólico "em apoio ao povo ucraniano", disse Sete.



Na quarta-feira, a prefeita já havia decidido iluminar o prédio da Prefeitura com essas cores.



Desde quarta-feira, homenagens semelhantes foram registradas em outras capitais europeias como Berlim, Bruxelas ou Sarajevo, bem como em outras cidades da França, como Bordeaux, Lille ou Toulouse.



A Rússia lançou a invasão da Ucrânia na madrugada de quinta-feira, que até agora deixou dezenas de mortos e mais de 100.000 deslocados. As tropas russas reforçaram o cerco a Kiev nesta sexta-feira.