Terremoto na Indonésia deixa pelo menos sete mortos

Pelo menos sete pessoas morreram, e 85 ficaram feridas nesta sexta-feira (25), em um terremoto de magnitude 6,2 que atingiu o norte da ilha indonésia de Sumatra - anunciaram as autoridades locais.



O tremor ocorreu minutos depois que um outro, de menor intensidade, fez os moradores saírem de suas casas.



"Todos nós fugimos das nossas casas" após o primeiro tremor, disse Prama Agustino à AFP, que saiu em pânico com seu bebê de um ano.



O terremoto foi registrado à 1h35 GMT (19h35 de quinta-feira, horário de Brasília), a uma profundidade de 12 quilômetros, a 70 quilômetros da cidade de Bukittingi, na província de Sumatra Ocidental, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).



A maioria das vítimas são moradores dos distritos de Pasaman e West Pasaman, a cerca de 20 quilômetros do epicentro, relatou o diretor da Agência Nacional de Gestão de Desastres (BNPB), Suharyanto, que, como muitos outros indonésios, tem apenas um nome.



A agência meteorológica da Indonésia pediu aos moradores que fiquem longe das encostas, por temor de deslizamentos de terra durante a temporada de chuvas.



Nenhum alerta de tsunami foi emitido, mas o tremor foi sentido nas províncias vizinhas de Riau e Sumatra do Norte e em lugares distantes como Malásia e Singapura.



Algumas imagens mostram casas parcialmente desabadas na cidade de Pasaman, perto do epicentro, com tijolos caindo no chão e paredes destruídas.



Em outras imagens de televisão, vê-se pacientes sendo retirados de um hospital em Padang, capital da província de Sumatra Ocidental.



Alim Bazar, chefe da agência encarregada da gestão de desastres em Pasaman, disse à AFP que as paredes de alguns edifícios racharam.



"O prefeito ligou e ordenou que o segundo e terceiro andares de cada prédio fossem evacuados", afirmou.



A Indonésia está localizada no chamado "Anel de Fogo" do Pacífico, onde os terremotos são frequentes.



Em 2004, um terremoto de magnitude 9,1 atingiu a costa de Sumatra, provocando um tsunami que matou 220.000 pessoas em toda região, incluindo 170.000 apenas na Indonésia.