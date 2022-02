Número de mortos por chuvas em Petrópolis sobe para 217

As vítimas fatais das fortes chuvas que devastaram áreas da cidade brasileira de Petrópolis subiram para 217 - informaram as autoridades nesta sexta-feira (25), enquanto seguem as buscas por corpos dez dias após a tragédia.



Do total de mortos pelos deslizamentos de terra e inundações causados por chuvas torrenciais, 42 eram menores, detalhou a Polícia Civil do Rio de Janeiro em um boletim.



Há 33 pessoas desaparecidas, acrescentou a polícia, um número que diminuiu ao longo dos dias, à medida que mais corpos são recuperados, ou que as famílias reencontram seus parentes vivos.



As autoridades identificaram 203 dos 217 mortos, segundo o balanço oficial, que contabiliza quase 900 pessoas sendo atendidas em abrigos de emergência.



Em 15 de fevereiro, as ruas de Petrópolis se transformaram em rios que arrastaram árvores, carros e ônibus, e provocaram deslizamentos de terra em bairros construídos em áreas de risco.