Após dois anos de pandemia, Congresso Mundial de Telefonia Móvel olha para o futuro

O Congresso Mundial de Telefonia Móvel (MWC, na sigla em inglês), um evento-chave para o setor de novas tecnologias, começa na segunda-feira (28), em Barcelona, e vai até 3 de março.



Devido à invasão da Ucrânia, a Associação Global do Ecossistema Móvel (GSMA, na sigla em inglês), que reúne os operadores de telecomunicação e é organizadora do MWC, decidiu deixar a Rússia sem pavilhão próprio.



"A GSMA condena, energicamente, a invasão russa da Ucrânia", começa o comunicado enviado à AFP pelos organizadores.



"A situação está evoluindo rapidamente", e - acrescenta o texto - "vários governos estão considerando sanções mais amplas contra a Rússia".



"A GSMA cumpre todas as sanções e políticas governamentais decorrentes desta situação. Não haverá pavilhão russo no MWC22", completa a nota, que não informa sobre a presença de empresas russas no influente Salão.



Apesar das incertezas em relação à operação militar russa na Ucrânia, os organizadores esperam que esta edição seja muito próxima das anteriores à pandemia da covid-19.



- Busca do retorno à normalidade



O encontro cancelado de 2020 e a versão reduzida de 2021 ficaram para trás.



A 16ª edição do MWC significará o retorno à Espanha de "todo ecossistema" da telefonia móvel, afirma a GSMA.



Os pavilhões do MWC esperam receber entre 40.000 e 60.000 visitantes, além de 1.500 expositores.



Há dois anos, quando a pandemia ainda não havia explodido oficialmente na Europa, o congresso acabou sendo cancelado no último momento, em meio ao cancelamentos das grandes empresas do setor, já preocupadas com o avanço do vírus que se espalhava pela Ásia.



No ano passado, o congresso aconteceu no mês de junho e em formato híbrido, devido às restrições sanitárias pela covid-19. Apenas 20.000 participantes compareceram ao evento, contra quase 100.000 em tempos normais.



Este número de participantes ainda não será alcançado este ano, 95% dos palestrantes estarão presentes fisicamente, afirmou o diretor-geral da GSMA, Mats Granryd, que considera este retorno à normalidade "importante" para a indústria de telefonia móvel.



Nas últimas semanas, vários nomes de destaque do setor anunciaram, no entanto, que não comparecerão a Barcelona. Entre eles, estão a japonesa Sony - ausente no ano passado -, a taiwanesa Asus e a chinesa Lenovo. Esta última participará apenas virtualmente.



Confirmaram presença o líder mundial de smartphones Samsung e outros grandes atores, como Nokia, Ericsson, Google, Cisco, Huawei e Verizon. E haverá estreantes este ano em Barcelona, como a Fujitsu.



Os organizadores esperam cerca de mil palestrantes, incluindo o CEO da Nokia, Pekka Lundmark; o diretor-geral da Vodafone, Nick Read; e a diretora-executiva da AT&T;, Anne Chow. Além disso, cerca de 50 ministros confirmaram sua presença.



Sob o tema "Connectivity Unleashed" ("Conectividade Liberada", em tradução livre), esta edição abordará temas que vão do auge do 5G às oportunidades oferecidas pela Internet das Coisas (IoT, na sigla em inglês), passando pelo metaverso e pelo impacto das novas tecnologias no meio ambiente.



