Invasão russa da Ucrânia é 'correção da história, diz presidente sírio

O presidente sírio, Bashar al-Assad, disse, nesta sexta-feira (25), durante uma conversa por telefone com seu homólogo russo, Vladimir Putin, que a invasão da Ucrânia por parte da Rússia é "uma correção da história".



"O presidente Assad enfatizou que o que acontece hoje é uma correção da história e um restabelecimento do equilíbrio da ordem mundial, após a queda da União Soviética", informou a Presidência síria, em um comunicado.



Assad conversou com Putin um dia depois da invasão da Ucrânia por tropas russas, o que provocou muitas críticas internacionais.



O presidente sírio também afirmou que a "Síria está ao lado da Federação da Rússia por sua convicção de que é correta e porque enfrentar o expansionismo da Otan é um direito da Rússia".



O governo sírio é um aliado incondicional da Rússia, que fez uma intervenção na guerra civil síria em 2015 ao executar ataques aéreos para apoiar as forças do regime Assad.



A intervenção russa na Síria marcou um ponto de virada no conflito.