O papa Francisco, de 85 anos, cancelou uma viagem programada para domingo a Florença (centro da Itália) por uma dor aguda no joelho, informou nesta sexta-feira (25) o Vaticano.



"Devido a uma dor aguda no joelho para a qual o médico prescreveu um período de descanso maior para a perna, o papa Francisco não poderá viajar a Florença no domingo 27 de fevereiro, nem presidir as celebrações da Quarta-Feira de Cinzas, em 2 de março", explica um comunicado.