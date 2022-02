Manifestantes protestam contra retorno de governo autoritário nas Filipinas

Centenas de pessoas protestaram nas Filipinas nesta sexta-feira (25), dia de aniversário da queda do ditador Ferdinand Marcos, e os bispos pediram aos fiéis que não permitam o retorno de um regime autoritário liderado por seu filho nas próximas eleições.



Quase 1.100 manifestantes, segundo a polícia, se reuniram em uma rodovia de Manila, a capital, onde milhões de pessoas se concentraram em 1986 para acabar com os 20 anos de ditadura de Marcos.



Os manifestantes criticam a candidatura de Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr à presidência e a de Sara Duterte, filha do atual presidente Rodrigo Duterte, à vice-presidência.



Marcos Jr, favorito nas pesquisas, tenta evitar o debate público dos abusos cometidos durante o governo de seu pai, como as torturas, execuções e desvio de dinheiro.



"Não queremos uma repetição (da presidência de Marcos), porque ele mostrou que os Marcos são corruptos", declarou à AFP Jandell Roperos, de 25 anos.



Em 1986, durante quatro dias, milhões de pessoas se reuniram na mesma rodovia, convocadas pelos bispos, para proteger um pequeno grupo de soldados aquartelados em um acampamento militar depois que Marcos descobriu sua tentativa de golpe de Estado.



O protesto obrigou o governante a fugir com sua família para os Estados Unidos.



Em uma carta, a Conferência Episcopal Filipina afirma que é dever dos eleitores do país, predominantemente católico, rejeitar o "revisionismo histórico" da atual campanha, que, segundo os religiosos, pretende acobertar os abusos cometidos sob o mandato de Marcos.



Embora o documento enfatize que a intenção dos bispos "não é usurpar o papel do governo" nem fazer a eleição pelo povo, afirma que é dever e direito dos católicos "usar sua liberdade de voto para promover o bem comum".