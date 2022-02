A Rússia está pronta para negociações com as autoridades ucranianas se a Ucrânia "depuser as armas", declarou nesta sexta-feira (25) o ministro russo das Relações Exteriores, Serguei Lavrov.



"Estamos prontos para negociações, a qualquer momento, assim que as forças armadas ucranianas ouvirem nosso chamado e deporem suas armas", disse ele em entrevista coletiva no dia seguinte ao início da invasão russa da Ucrânia.