O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu nesta sexta-feira (25) que a União Europeia (UE) intensifique as sanções contra a Rússia em resposta à invasão de seu país.



"As possibilidades de sanções ainda não foram esgotadas. A pressão sobre a Rússia deve aumentar. Foi o que disse à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen", escrevei Zelensky no Twitter.