Bolsas europeias abrem em alta após quedas expressivas de quinta-feira

As principais Bolsas europeias abriram em alta nesta sexta-feira, após quedas expressivas registradas na véspera em consequência da invasão da Rússia à Ucrânia.



Nas primeiras negociações as Bolsas de Frankfurt e Londres subiam 1,3%, enquanto Paris avançava 1,1%.



As Bolsas asiáticas também se recuperaram, seguindo a tendência de Wall Street, que na quinta-feira fechou com resultado positivo depois que o governo dos Estados Unidos decidiu impor sanções severas contra a Rússia.



"Os investidores avaliaram o risco atual e as sanções impostas contra a Rússia", declarou à AFP o analista Naeem Aslam da AvaTrade.



"Acreditam que a venda em massa é uma oportunidade para comprar a bons preços. Então as ações estão subindo", acrescentou.



As principais Bolsas europeias fecharam a quinta-feira com perdas de até 4%, depois que o presidente russo Vladimir Putin ordenou um ataque total contra a vizinha Ucrânia.



O preço do barril do petróleo superou 100 dólares pela primeira vez desde 2014.