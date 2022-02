BC da Rússia anuncia medidas de apoio aos bancos afetados por sanções

O Banco Central da Rússia anunciou nesta sexta-feira (25) medidas de apoio aos bancos russos afetados por sanções dos Estados Unidos após a invasão à Ucrânia.



"O Banco da Rússia e o governo russo fornecerão toda a ajuda necessária aos bancos afetados por sanções dos Estados ocidentais", incluindo os dois maiores bandos do país, VTB e Sberbank, informou a instituição financeira em um comunicado.



"Todas as operações destes bancos acontecerão em rublos e os serviços adequados serão prestados a todos os clientes, como habitual", completa a nota.



"O Banco da Rússia está preparado para apoiar os bancos com rublos e moedas estrangeiras", afirma o comunicado.



Os afetados pelas sanções têm "uma grande reserva de de solidez".



"O Banco da Rússia está pronto para adotar medidas adicionais para garantir a estabilidade e continuidade das atividades operacionais dos bancos, para defender os interesses de seus credores e clientes", acrescentou.



O Sberbank afirmou que todos os seus sistemas e agências continuam operando "normalmente" e que os clientes tiveram "acesso completo" a todos os meios financeiros.



O VTB anunciou que, devido às sanções, o uso de seus cartões das bandeiras Visa e Mastercard no exterior é "impossível".



O Novikombank, também alvo das medidas, informou que a "implementação de sanções não afetará suas atividades".



O governo dos Estados Unidos anunciou na quinta-feira sanções em resposta à invasão russa da Ucrânia, que afetam bancos, empresas de tecnologia e empresários russos.



Com o objetivo de afetar duramente a economia russa, o governo dos Estados Unidos mirou em particular os bancos Sberbank e VTB.



