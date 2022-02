Procurador do TPI cada vez mais preocupado com acontecimentos na Ucrânia

O procurador do Tribunal Penal Internacional (TPI) afirmou nesta sexta-feira (25) que está cada vez mais preocupado com os acontecimentos na Ucrânia e pediu às partes em conflito que respeitem o direito internacional humanitário.



"Acompanho (...) os recentes acontecimentos na Ucrânia e na região com crescente preocupação", afirmou Karim Khan em um comunicado, no qual pede às partes que respeitem suas obrigações sob o direito internacional humanitário.



O procurador recordou a todas as partes que seu gabinete pode "exercer sua jurisdição e investigar qualquer ato de genocídio, crime contra a humanidade ou crime de guerra cometido no território da Ucrânia desde 20 de fevereiro de 2014".



"Qualquer pessoa que cometa um crime deste tipo, inclusive se ordenar, instigar ou contribuir de outro modo para o cometimento do referido crime, pode ser processada por este tribunal", destacou.



O TPI, porém, não pode exercer sua jurisdição sobre o suposto crime de agressão nesta situação, recordou Khan, porque "nem a Ucrânia, nem a Federação da Rússia são Estados Parte do Estatuto de Roma".



A antecessora de Khan, Fatou Bensouda, declarou em dezembro de 2020 que uma "ampla gama de condutas que constituem crimes de guerra e crimes contra a humanidade" havia sido cometida na Ucrânia desde 2014 e pediu uma investigação.