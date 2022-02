Exército ucraniano afirma que enfrenta blindados russos ao norte de Kiev

As tropas ucranianas informaram que enfrentam unidades de blindados russos nas localidades de Dymer e Ivankiv, situadas a 45 e 80 quilômetros ao norte de Kiev, respectivamente.



"As tropas das Forças Armadas da Ucrânia lutam ao redor das localidades de Dymer e Ivankiv, onde um grande número de blindados do inimigo chegou", anunciou o exército em sua página no Facebook.



O avanço das "forças do inimigo foi detido às margens do rio Teterov. A ponte sobre o rio foi destruída", afirma a mensagem.



O Estado-Maior do exército afirmou que controla o aeroporto militar de Gostomel, na entrada de Kiev, onde as tropas russas entraram na quinta-feira. A AFP não conseguiu confirmar esta informação.