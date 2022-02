Ucrânia denuncia 'horríveis' disparos de mísseis russos contra Kiev

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, denunciou os disparos de mísseis russos contra Kiev, na madrugada desta sexta-feira (25), que, segundo o prefeito da capital, deixaram pelo menos três feridos.



"Horríveis disparos de mísseis russos sobre Kiev. A última vez que nossa capital experimentou algo semelhante foi em 1941, quando foi atacada pela Alemanha nazista. A Ucrânia derrotou aquele demônio e derrotará este também", declarou Kuleba em uma mensagem em sua conta no Twitter.



Duas fortes explosões foram ouvidas nesta sexta-feira no centro de Kiev, segundo um jornalista da AFP. Os militares ucranianos relataram "disparos de mísseis" russos na capital e a interceptação de dois deles em pleno voo.



O prefeito de Kiev, Vitali Klichko, indicou que três pessoas ficaram feridas, uma delas gravemente, em um bairro residencial a sudeste da capital.



Segundo fontes militares ocidentais, o exército russo está se aproximando de Kiev, onde foi imposto um toque de recolher, com a intenção de "decapitar o governo ucraniano" e instalar um executivo pró-Moscou em seu lugar.