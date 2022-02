Fortes explosões são ouvidas no centro de Kiev

Duas fortes explosões foram ouvidas nesta sexta-feira (25) no centro de Kiev, no segundo dia da invasão russa da Ucrânia, confirmou um jornalista da AFP.



As forças terrestres ucranianas disseram no Facebook que a Rússia disparou contra áreas civis da capital e que seus sistemas de defesa aérea neutralizaram "dois presentes mortais". Também postaram um vídeo de um prédio residencial em chamas.



O prefeito de Kiev, Vitali Klichko, indicou que três pessoas ficaram feridas, uma delas gravemente, pelos destroços dos mísseis que caíram sobre um bairro residencial a sudeste da capital.



Na fotografia publicada pelo prefeito, dois bombeiros observam um prédio com um enorme buraco por onde sai uma leve fumaça.



O avanço das forças russas levanta temores de uma multiplicação de ataques contra alvos estratégicos e governamentais de Kiev, incluindo um assalto à capital.



Na véspera, o aeroporto militar Antonov, em Gostomel, às portas de Kiev, foi alvo de um ataque de forças russas que chegaram em helicópteros e que entraram em confronto com unidades do exército ucraniano.



Essa infraestrutura está localizada no extremo norte de Kiev e os combates no local foram os mais próximos da capital do primeiro dia da invasão russa.



À noite, o presidente Volodymyr Zelensky havia alertado sobre a presença de "grupos de sabotagem" russos que entraram em Kiev e pediu a seus cidadãos que estivessem vigilantes e respeitassem o toque de recolher em vigor.