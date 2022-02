Embaixada promete retirada

O embaixador brasileiro na Ucrânia, Norton Rapesta, garantiu que os atletas brasileiros serão evacuados das regiões onde ocorrem ataques. Apesar disso, ele não deu detalhes de como ocorrerá a saída. "Nós vamos evacuar os brasileiros. Jogadores de futebol. Todo mundo", declarou. Jogadores brasileiros do Dínamo e do Shakhtar e suas famílias gravaram um vídeo pedindo ajuda à embaixada brasileira. Eles estão em um hotel em Kiev, na Ucrânia, e temem pela vida. “A gente está aqui pedindo ajuda pra vocês através desse vídeo devido à falta de combustível na cidade, fronteira fechada, espaço aéreo fechado, não tem como a gente sair. A gente pede muito apoio ao governo do Brasil, que ele possa nos ajudar", disse o zagueiro Marlon, de 26 anos.