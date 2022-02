Atleta emprestado pelo Galo escapa

O lateral-direito Mailton, do Metalist, está com o time na Turquia e escapou do risco da guerra imposta pela Rússia (foto: RAMON LISBOA/EM/D.A PRESS - 1/1/20)





Às 3h da manhã no Brasil, o telefone tocou. Do outro lado da linha – e do mundo –, o lateral-direito Mailton relatava a tristeza ao saber das notícias dos ataques da Rússia à Ucrânia ontem. Emprestado pelo Atlético, o jovem de 23 anos joga no Metalist e vive na cidade ucraniana de Kharkiv, um dos alvos bombardeados pelos russos. Porém, para o alívio de familiares e amigos, não estava no local.





"Ele está na Turquia em pré-temporada. Todos estão bem tristes com a situação. Ele me ligou, disse que invadiram a Ucrânia. Está triste, muito triste, já que conhece o pessoal do clube e nem todo mundo foi para a Turquia, teve gente que ficou por lá (Kharkiv)", conta ao Superesportes e ao Estado de Minas o empresário Thierry Omairi, para quem o lateral ligou na madrugada.





Mailton viajou com os companheiros para Belek, na Turquia, cidade que fica a cerca de 2 mil quilômetros de Kharkiv – entre eles o armador Cazares, ex-Atlético. Desde junho de 2021 – quando foi emprestado pelo Galo ao Metalist –, o lateral-direito mora sozinho na Ucrânia. Os familiares ficaram no Brasil.





Porém, ainda não há definição sobre o destino dos jogadores do clube. "Conversei com um representante do Metalist. Não é hora de cobrança. É muito cedo para dizer o que eles vão fazer", acrescentou Omairi.